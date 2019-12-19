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Открытое горение на ставропольском рынке ликвидировано

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Площадь пожара на рынке в городе Светлограде на Ставрополье достигла 200 кв. м, открытое горение было ликвидировано. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

«Для ликвидации пожара и его последствий привлекалось 47 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 22 человека и 8 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ликвидация открытого горения произошла в 10:25 мск. На безопасное расстояние было эвакуировано 80 человек, в пожаре никто не погиб и не пострадал.

Возгорание в Светлограде произошло в 9:16 на территории центрального рынка. Первоначальная площадь пожара составляла 100 кв. м. В районной администрации рассказали, что сгорели торговые павильоны, а ущерб еще предстоит установить, передает ТАСС.

Ранее, 16 ноября, в Кисловодске на Ставрополье произошел пожар в многоквартирном доме. На момент прибытия первого подразделения МЧС горела кровля на площади 800 кв. м. Было эвакуировано 30 человек, среди которых восемь детей. При пожаре никто не погиб и не пострадал.

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