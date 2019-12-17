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Склад с газовыми баллонами загорелся в Новосибирске

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Фото: МЧС РФ
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В Советском районе Новосибирска горит склад с газовыми баллонами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону во вторник, 17 декабря.

«Склад с газовыми баллонами и монтажной пеной загорелся на ул. Варшавская. Горение происходит внутри склада», — цитирует сообщение спасателей ТАСС.

Информации о пострадавших не поступало. Площадь склада составляет порядка 480 кв. м. Других подробностей пока не сообщается.

15 декабря в селе Довольное Новосибирской области горел склад с пухом. В тушении пожара участвовали более 20 человек и восемь единиц техники.

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