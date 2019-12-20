Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ

Американца приговорили к 15 годам тюремного заключения за поджог флага ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел в округе Стори, штат Айова. В июне текущего года 30-летний Адольфо Мартинес пришел в стриптиз-клуб Dangerous Curves, где начал угрожать окружающим. Посетители заведения вызвали полицию, но к моменту приезда правоохранителей мужчину уже выгнали сотрудники заведения. Тогда он направился к Объединенной церкви Христа Эймса и сорвал с нее флаг ЛГБТ-сообщества, после чего сжег его. Также он угрожал сжечь бар.

В тот же день дебошира задержали. На допросе в полиции он признался в содеянном и заявил, что не раскаивается. В ноябре его приговорили к сроку за преступление на почве ненависти, оскорбление третьей степени и безответственное использование огня.

Прокурор округа Стори Джессика Рейнольдс заявила, что обвинения в преступлении на почве ненависти, в частности, предъявлены на основании причинения ущерба имуществу, олицетворявшему принадлежность к сексуальной ориентации. Она добавила, что люди, совершающие преступления на почве ненависти, должны понимать, что их ждут серьезные последствия. Таким образом, Адольфо Мартинес стал первым в округе Стори человеком, осужденным за преступления на почве ненависти, отмечает телеканал «360».

9 декабря сообщалось, что семеро мужчин избили 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге из-за внешнего вида. По словам очевидцев, мужчины пристали к подругам на улице, приняв их за лесбиянок, начали оскорблять девушек, потом ударили одну из них по голове. Пострадавшую госпитализировали и выписали на следующий день с диагнозом «сотрясение мозга без травматических изменений».