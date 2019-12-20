В Сети появился список самых ожидаемых фильмов 2020 года

В сети опубликовали список самых ожидаемых фильмов 2020 года. Рейтинг составили по частоте просмотров трейлеров и запросам в поисковиках. В тройке лидеров боевик про супергероинь - "Хищные птицы", комедия про ярко-синего ежика -"Соник в кино" и драма про бесстрашного летчика-испытателя - "Топ Ган: Мэверик". На четвертом и пятом местах: "Не время умирать" и "Чёрная вдова". Также в список ожидаемых попали картины "Мулан", "Чудо-женщина: 1984", "Форсаж 9" и "King’s Man: Начало".