Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Звездные Войны: Скайуокер. Восход» (16+)

Режиссер: Джей Джей Абрамс, в ролях: Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Билли Лурд, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл, Лупита Нионго, Иен МакДермид, Оскар Айзек, Кери Рассел, Донал Глисон и др.

Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более 40 лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

«Фиксики против кработов» (6+)

Фото: Каропрокат

Режиссеры: Васико Бедошвили, Олег Ужинов, Иван Пшонкин

Маленькие добрые человечки Фиксики живут в домашней бытовой технике и заботятся о ней. От людей они скрываются: в мире есть всего несколько счастливчиков, которые общаются с ними. В лаборатории профессора Чудакова находится школа фиксиков, о которой знают только мальчик ДимДимыч и его подруга Катя. Но однажды там появляются неуловимые существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их тайне…

«С широко закрытыми глазами» (16+)

Фото: Иноекино

Режиссер: Стэнли Кубрик, в ролях: Том Круз, Николь Кидман, Сидни Поллак, Мария Рихардсон, Раде Шербеджия, Тодд Филд, Винесса Шоу, Скай Дюмон, Фэй Мастерсон, Лили Собески и др.

Впервые в России в прокат выходит последний шедевр Стэнли Кубрика. Мировой перезапуск провокационного эротического триллера приурочен к 20-летнему юбилею фильма. Главные роли сыграли Николь Кидман и Том Круз, самая знаменитая в то время голливудская пара. Таинственный, гипнотический и сюрреалистичный фильм оставляет многие вопросы без ответов, и ни одна из его трактовок не может быть однозначно верной.

«Реальная любовь в Нью-Йорке» (16+)

Фото: Экспонента

Режиссер: Лоне Шерфиг, в ролях: Джей Барушель, Билл Найи, Андреа Райзборо, Зои Казан, Калеб Лэндри Джонс, Давид Денсик, Тахар Рахим, Лиза Кодрингтон, Дэниэл Кэш, Скотт Эджкомб и др.

В предновогоднем Нью-Йорке к празднику готовятся миллионы людей. У каждого своя мечта и вера в чудо. Некоторым суждено пересечься накануне Нового года ради любви — взаимной или безответной, радостной или мучительной, но всегда яркой и удивительной.

VI международный рождественский фестиваль «Адвент» (0+)

Фото: collegiummusicum.ru

В рамках Адвент-фестиваля ансамбль Collegium Musicum под руководством дирижера Олега Романенко исполнит сочинения И.С. Баха. Прозвучат кантаты на второй день Рождества Христова: № 40 Dazu ist erschienen der Sohn Gottes и № 132 Bereitet dei Wege, bereitet die Bahn! В концерте примет участие титулярный органист Папской базилики св. Михаила (Мадрид) Даниэль Сальвадор.

22 декабря, 19.00, Собор святых Петра и Павла

«День рождения Деда Мороза» (0+)

Фото: crocus-hall.ru

Самый добрый волшебник перенесется в Москву, чтобы отпраздновать свой тысячный юбилей в кругу добрых друзей, любимых героев мультфильмов и сказочных существ. Грандиозный бал к 1000-летию Деда Мороза пройдет в рамках самого масштабного детского новогоднего шоу страны. Елка порадует размахом: 300 артистов на сцене и еще 80 — в зрительном зале, 500 уникальных костюмов, лазерное шоу, яркая графика и пространственный видеомэппинг с погружением в виртуальную реальность. Каждого ребенка ждут видеоподарки от Деда Мороза. Из бонусов: огромный парк аттракционов (вход свободный) и бесплатное интерактивное шоу «Кругосветное путешествие» в парке развлечений.

С 21 декабря по 7 января, 12:00, 15:00, 18:00, «Крокус Сити Холл»

Оркестр «Столетия» (6+)

Фото: afisha.ru

В России впервые выступит оркестр, созданный французским дирижером Франсуа-Ксавье Ротом. Владея обширной коллекцией исторических инструментов, музыканты исполняют музыку любой эпохи. Их репертуар охватывает целые столетия — от барокко до наших дней. В программе вечера — редко исполняемая увертюра Берлиоза к неоконченной опере «Тайные судьи» и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Бетховена (солистка — Элис Сара Отт).

21 декабря, 19.00, Концертный зал «Зарядье»

«Мадам Баттерфляй» (12+)

Фото: stanmus.ru/Вадим Лапин

Опера, поставленная Людмилой Налётовой, подтвердила статус одного из самых титулованных спектаклей МАМТа четырьмя «Золотыми масками». Спектакль привлекает зрителей бессмертными ариями Джакомо Пуччини и драматической историей любви между японской гейшей и американским офицером.

20 декабря, 19.00, Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Камень» (12+)

Фото: theatreofnations.ru/С.Петров

Спектакль Филиппа Григорьяна по пьесе одного из главных современных немецких драматургов Мариуса фон Майенбурга. После падения Берлинской стены три женщины — бабушка, мать и внучка — возвращаются в дом, который принадлежал им до вынужденного отъезда на запад Германии. Кажется, что порядок восстановлен — в жизни как семьи, так и страны. Но не всё так просто...

20 декабря, 20.00, Театр Наций

«Енуфа» (16+)

Фото: tanmus.ru/Илья Долгих

Постановка оперы по произведению чешского классика Леоша Яначека. Сюжет драмы начала XX века оказался неожиданно созвучен дню сегодняшнему, когда художники во всем мире говорят о тотальной нехватке любви. Действие оперы разворачивается в моравской деревне. Но декорациям сельского быта и национальному колориту постановщик Александр Титель предпочел минималистичный условный интерьер, как будто призванный не отвлекать зрителя от людских страстей.

Енуфа влюблена в красавца Штеву. Тот отвечает взаимностью, но еще больше его тянет к бутылке. Мачеха Енуфы не готова доверить падчерицу ненадежному гуляке и прилюдно ставит ему ультиматум: проживи год без выпивки, и только тогда сможешь жениться. Но она не знает, что Енуфе нельзя так долго ждать: девушка беременна, и если люди узнают о внебрачной связи, стыда не оберешься.

21 декабря, 19.00, Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Теллурия» (18+)

Фото: tagankateatr.ru

Новый спектакль Константина Богомолова по роману Владимира Сорокина. Конец XXI века. Наша планета погрузилась в Средневековье. Европа перенесла серию катаклизмов, бесповоротно изменивших ее климатические условия, а Россия только-только выходит из времени смут и политических переворотов. Настал Новый мир, где ценятся робототехника, персональные компьютеры, но прежде всего — гвоздь из теллура. Люди открыли удивительное свойство этого металла. Если забить такой гвоздь в голову, в определенную точку, то унылая, наполненная серостью жизнь обретет новый смысл, человек станет счастливым. Но если гвоздь «устанавливается» неверно, то летальный исход неизбежен…

21-22 декабря, 19.00, Театр на Таганке

«Щелкунчик» (6+)

Фото: m-g-t.ru

Премьера в Губернском. Театр приглашает на спектакль по мотивам известнейшей сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». В канун Рождества девочка Мари получает в подарок от крестного деревянного Щелкунчика и волшебный игрушечный замок, способный оживить все самые невероятные детские фантазии. А вслед за этим начинается настоящая сказка! Мари, Щелкунчику и их друзьям предстоит сразиться с войском Мышиного короля и пройти через испытания, чтобы узнать: доброте и отваге под силу одолеть любые полчища недругов.

21-22 декабря, 12.00, 15.00, Губернский театр

«Нашла коса на камень» (12+)

Фото: m-g-t.ru

Комедии в постановке Сергея Безрукова по мотивам произведений Островского исполняется семь лет. Театр приглашает зрителей вместе отметить день рождения спектакля, с которого и началась его история. Согласно сюжету, среди праздной московской публики, озабоченной лишь тем, как весело провести время и найти себе выгодную партию, появляется странный человек — Савва Васильков (Дмитрий Дюжев). Нелепый, наивный провинциал, по виду — с достатком, но деньгами не сорит, не приемлет жульничества. Вдобавок ко всему без памяти влюблен в первую красавицу Москвы Лидиньку Чебоксарову, внимания которой добиваются многие. Кто он, этот Савва Васильков, откуда, богат ли, завидный ли жених?

22 декабря, 19.00, Губернский театр

«Школа художника. Творческие мастерские российской академии художеств» (6+)

Фото: пресс-служба Российской академии художеств

Проект Российской академии художеств призван продемонстрировать состояние современной школы. Экспозицию составят более 200 работ около 80 авторов: руководителей, стажеров и выпускников творческих мастерских в Москве — признанных мэтров и совсем молодых российских художников. Это произведения всех видов и жанров изобразительного искусства: станковая и монументальная живопись, серии графических работ и печатная графика (офорт, литография, шелкография), книжная иллюстрация, разнообразные виды скульптурных произведений, театрально-декорационное искусство и архитектура.

До 19 января 2020, Галерея искусств Зураба Церетели

Томас Гейнсборо (6+)

Фото: pushkinmuseum.art

Джентльмены в камзолах и прелестные селянки на фоне живописных развалин; музицирующие дамы с высокими прическами и романтичная природа под пасмурным небом… Ретроспектива одного из крупнейших британских художников XVIII века, Томаса Гейнсборо, открывшаяся в Пушкинском музее, становится путешествием в прекрасную гармоничную эпоху, где аристократичны были не только люди, но даже собаки и быки. Экспозиция занимает основное выставочное пространство музея — анфиладу вдоль центральной лестницы, Белый зал и зону над входом в здание.

До 1 марта 2020, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина