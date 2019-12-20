Дело об избиении российской журналистки передано в прокуратуру Парижа

Дело об избиении корреспондента «РИА Новости» Виктории Ивановой сотрудником полицейского спецназа в Париже передано Генеральной инспекции национальной полиции Франции (IGPN) в прокуратуру французской столицы. Об этом в пятницу, 20 декабря, рассказала сама журналистка.

«Следователь сообщила, что дело передано в прокуратуру Парижу, и теперь на связь со мной должны выйти представители прокуратуры. Изучением дела занимается подразделение, отвечающее за прессу и защиту свобод», — цитирует свою сотрудницу «РИА Новости».

Также корреспондент агентства рассказала, что следователь затруднилась назвать приблизительные сроки того, когда дело может получить развитие.

1 мая МИД России призвал французские власти тщательно расследовать инцидент с нападением полиции на корреспондента «РИА Новости». В ведомстве отметили, что журналистка подверглась атаке со стороны сил правопорядка, несмотря на наличие специальной маркировки на одежде, позволяющей идентифицировать ее как работника СМИ. В министерстве подчеркнули, что продолжат внимательно отслеживать развитие ситуации.

Иванова освещала беспорядки в ходе первомайской манифестации в Париже и снимала происходящее на мобильный телефон. Полицейские, пытаясь разогнать хулиганов, нанесли удары дубинкой и корреспонденту.