Названы самые привлекательные для туристов российские регионы

Рейтинг самых привлекательных для туристов российских регионов возглавила Москва. В 2019 году столицу посетили 20,9 млн человек. Санкт-Петербург поднялся в списке с четвертого на второе место. Третье место заняла Московская область. В топ-5 вошли также Краснодарский край и Крым.