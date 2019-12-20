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Планетарий в Пензе начнут ремонтировать в 2020 году

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился планами на реконструкцию планетария в областном центре. Предполагается, что работы на площадке начнутся в 2020 году.

Здание планетария было построено в 1927 году. В 1987 году его признали памятником истории культуры местного значения. Однако в 2010 году планетарий был закрыт, а здание признали аварийным. В 2013 году эксперты посчитали, что реконструкция планетария может обойтись в 177 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

По словам губернатора, на данный момент ведется подготовка проектно-сметной документации. При ремонте планируется использовать самые современные технологии, чтобы в дальнейшем школьникам было интересно посещать учреждение.

Белозерцев сообщил, что рассчитывает на начало ремонта в 2020 году.

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