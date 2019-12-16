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В Московском планетарии открылась выставка раритетных елочных игрушек

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Выставка раритетных елочных игрушек и открыток, созданных под впечатлением от важных событий в истории страны и освоении космоса, открылась в Московском планетарии. Об этом 16 декабря сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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«В экспозиции собраны 45 игрушек и 45 новогодних открыток, а также подарочные коробки и другие новогодние экспонаты 1950–1960-х годов. В этот период СССР и весь мир активно осваивали космос. Поэтому характерными елочными украшениями тех лет были стеклянные фигурки космонавтов, а на новогодних открытках впервые появились космические корабли, планеты Солнечной системы, звезды и кометы», — говорится в релизе.

Также гости смогут увидеть на выставке раритетные подарочные коробки, созданные для кремлевской елки, в которых также отражена тема космоса, картонажные елочные игрушки, сделанные из двух кусков картона с выпуклым рисунком, разные раритетные елочные украшения, гирлянды и модные в то время хлопушки. Выставка продлится до 30 декабря.

Стенды оформлены иллюстрациями к книге Ефрема Левитана «Сказочные приключения маленького астронома», выполненными художником-графиком Олегом Эстисом.

Ранее в инновационном выставочном центре в Калуге открылась выставка хлудневской игрушки.

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