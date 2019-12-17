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Реконструкция стадиона «Дорожник» завершилась в Пензенской области

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Фото: penza-press.ru
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В городе Каменка Пензенской области торжественно открыли стадион «Дорожник» после реконструкции. Футбольное поле с подогревом обустроили в рамках нацпроекта «Демография».

«Сюда вложены очень большие средства — 75 млн рублей. Это поддержка президента, правительства, областные деньги», — пояснил глава региона Иван Белозерцев.

На арене обновлены трибуны, установлены четыре мачты электроснабжения, пишет ИА «Пенза-Пресс». Губернатор Белозерцев также сообщил о решении создать в Каменке крытый физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью свыше 100 млн рублей. Строительство начнется в следующем году, передает телеканал «Экспресс».

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