Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов прокомментировал слова президента России Владимира Путина об «исконно русских землях» на территории Украины. Об этом 20 декабря сообщило издание «Цензор».

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — сказал Турчинов.

Накануне в ходе большой пресс-конференции Пуин заявил, что Владимир Ленин в ходе создания СССР передал Украине исконно русские территории, а теперь современной России необходимо с этим разбираться.

18 декабря депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал «заполучить» Кубань в сферу влияния Киева. По его словам, российский регион должен превратиться в «украинскую Кубу».