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Пешеход погиб под колесами иномарки в Брянской области

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В Стародубском районе Брянской области иномарка сбила 56-летнего мужчину, который шел вдоль дороги. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Как сообщает УГИБДД по региону, авария произошла вечером 19 декабря на 15-м км автодороги Стародуб – Новые Ивантейки. По предварительным данным, 29-летний водитель Hyundai Solaris допустил наезд на 56-летнего мужчины, который шел по краю проезжей части в попутном направлении, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

19 декабря сообщалось, что в ДТП в Алтайском крае погибли пять человек, в том числе четверо полицейских. Авария с участием служебной полицейской машины и автомобиля Toyota произошла на трассе А-322 между селами Урюпино и Красный Яр.

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