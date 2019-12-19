Выросло число пострадавших в аварии с микроавтобусом в Приангарье

Один человек погиб и еще 14 получили травмы в аварии с маршрутным микроавтобусом в Тулунском районе Иркутской области. По последним данным, восемь из них переведены на амбулаторное лечение. Пятеро пострадавших доставлены в больницы, все находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

ДТП случилось днем в пятницу, 19 декабря. На расстоянии 2 км Шерагула столкнулись автомобиль Isuzu и микроавтобуса Ford, следовавший по маршруту Шерагул–Тулун. Сначала сообщалось о девяти пострадавших. Полицейские выясняют обстоятельства и причины аварии, начата доследственная проверка.

В 35 субъектах РФ наблюдается рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщил 9 декабря замглавы ГИБДД Олег Понарьин. В настоящее время ведомство разрабатывает планы по снижению смертности на дорогах в 10 самых проблемных регионах.