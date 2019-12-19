Иномарка насмерть сбила девушку на трассе в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате наезда автомобиля скончалась девушка. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Авария произошла утром 19 декабря на 34-м км автодороги «Нарва». По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris под управлением мужчины сбил женщину, которая пыталась перейти проезжую часть в не предусмотренном для этого месте, пишет телеканал «78».

В результате наезда пешеход скончалась на месте. Ее личность устанавливается. По факту произошедшего организована проверка.

Утром 19 декабря в Ивановской области перевернулся школьный автобус, в котором находились 10 детей. Все дети были пристегнуты, по предварительным данным, никто из них не пострадал.