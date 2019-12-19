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Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом под Иркутском

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Фото: МЧС РФ/38.mchs.gov.ru
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Один человек погиб и девять пострадали в столкновении микроавтобуса и внедорожника в Иркутской области. Об этом говорится в четверг, 19 декабря, в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

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«В двух километрах от села Шерагул произошло столкновение автомашин Isuzu и микроавтобуса Ford, следовавшего по маршруту Тулун — Шерагул», — отметили в четверг, 19 декабря, в ведомства. На месте аварии погиб пассажир японской иномарки.

Причиной ДТП Тулунском районе Иркутской области стал выезд Isuzu на встречную полосу для обгона, сообщил ТАСС мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант.

По его словам, автомобиль выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с маршрутным такси. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики скорой.

11 декабря два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Кировской области. Авария произошла в Белохолуницком районе.

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