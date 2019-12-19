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Водитель легковушки погиб в ДТП со школьным автобусом под Ростовом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Ростовской области. На месте аварии погиб водитель машины. Об этом сообщил представитель ГУМВД России по региону в среду, 19 декабря.

ДТП произошло в Усть-Донецком районе рано утром, отмечает «РИА Новости». По данным источника агентства, столкнулись ВАЗ-2110 и школьный автобус с детьми.

«Среди детей погибших и пострадавших нет», — отметили в полиции.

Обстоятельства и виновник аварии устанавливаются.

Ранее в четверг в Иркутской области один человек погиб и девять пострадали в столкновении микроавтобуса и внедорожника.

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