Водитель легковушки погиб в ДТП со школьным автобусом под Ростовом
Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Ростовской области. На месте аварии погиб водитель машины. Об этом сообщил представитель ГУМВД России по региону в среду, 19 декабря.
ДТП произошло в Усть-Донецком районе рано утром, отмечает «РИА Новости». По данным источника агентства, столкнулись ВАЗ-2110 и школьный автобус с детьми.
«Среди детей погибших и пострадавших нет», — отметили в полиции.
Обстоятельства и виновник аварии устанавливаются.
Ранее в четверг в Иркутской области один человек погиб и девять пострадали в столкновении микроавтобуса и внедорожника.