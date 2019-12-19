Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Иваново

Ивановская полиция задержала водителя, сбившего насмерть девочку и скрывшегося с места преступления. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил представитель УМВД по региону Владислав Радостин в четверг, 19 декабря.

«Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 (нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие гибель участника дорожного движения). Парень 1991 года рождения задержан, помещен в изолятор», — цитирует «РИА Новости» Радостина.

По данным полиции, ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка и была ранена ее мать, произошло в 18 декабря вечером в городе Кинешме Ивановской области. Водитель, находившийся за рулем автомобиля Suzuki, сбил женщину и ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. После чего — скрылся с места преступления.

18 декабря один человек погиб и один пострадал при столкновении машин в Башкирии. Авария, с участием трех иномарок, произошла В Туймазинском районе республики.