Прямой эфир

Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Иваново

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ивановская полиция задержала водителя, сбившего насмерть девочку и скрывшегося с места преступления. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил представитель УМВД по региону Владислав Радостин в четверг, 19 декабря.

«Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 (нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие гибель участника дорожного движения). Парень 1991 года рождения задержан, помещен в изолятор», — цитирует «РИА Новости» Радостина.

Аварийный выезд: в 2019 году число ДТП с автобусами увеличилось на 12%
Большинство инцидентов произошло по вине водителей

По данным полиции, ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка и была ранена ее мать, произошло в 18 декабря вечером в городе Кинешме Ивановской области. Водитель, находившийся за рулем автомобиля Suzuki, сбил женщину и ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. После чего — скрылся с места преступления.

18 декабря один человек погиб и один пострадал при столкновении машин в Башкирии. Авария, с участием трех иномарок, произошла В Туймазинском районе республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом под Иркутском
Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Карелии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019