Полиция Челябинска начала поиски пропавшего после уроков школьника

Полиция ведет поиск 12-летнего школьника, который пропал накануне после уроков в Челябинске. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает «РИА Новости».

«В четверг вечером поступило заявление от мамы пропавшего 12-летнего мальчика. Оно зарегистрировано в отделе полиции «Северо-Западный» УМВД России по Челябинску. Ведется поиск ребенка», — рассказали агентству в пресс-центре местного управления МВД.

По данным, опубликованным 20 декабря в сообществе поискового отряда «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте», 19 декабря в 18:30 (16:30 мск) ребенок сел в маршрутку от гимназии №23 и после этого исчез. Он был одет в темно-серый пуховик, серые горнолыжные штаны, зелено-коричневую шапку и черные ботинки.

Ранее, 10 декабря, появилось сообщение об исчезновении восьмилетнего мальчика в городе Кинешма Ивановской области.