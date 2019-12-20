«Слуги народа» сами заплатят миллион за новогодний корпоратив

Депутаты украинской партии «Слуга народа» устроят новогодний корпоратив за свой счет. Об этом рассказал заместитель главы фракции в Верховной раде Александр Корниенко в ролике для YouTube-канала Pavlovsky News, опубликованном 18 декабря.

«Как-будто идешь просто в кафе и платишь за столик», — объяснил блогеру парламентарий. По его словам, если взять миллион гривен и разделить эту сумму на 300 (по числу участников мероприятия), то выйдет в районе 2-3 тыс. гривен (около 8 тыс. руб. — Ред).

13 декабря парламентарий заявлял этому же каналу, что за новогодний корпоратив депутатов «Слуги народа» заплатят спонсоры, в числе которых предприниматели, которые жертвуют партии финансы на их работу.

Комментировать отсутствие юридических адресов у компаний, которые пожертвовали по 3 млн гривен на партию, он не стал. «Вы можете обратиться в компанию Bihus. Они делали расследование», — отметил Корниенко.

По данным журналистов Bihus.info, часть фирм, спонсировавших пропрезидентскую партию в третьем квартале этого года, имеют «признаки фиктивности», пишет Racurs.ua. Политическая сила получила более 100 млн грн поддержки от физических и юридических лиц. Журналисты утверждают, что один из «спонсоров» партии — ООО «Ярославова реклама», которая перевела на ее счет 3,3 млн грн.

Как выяснилось, фирмой владеет 22-летний киевлянин, работающий поваром. По адресу, где зарегистрирована его компания, о фирме не слышали.

В расследовании также утверждается, что правоохранители во время одного из обысков нашли печати всех фирм-спонсоров в одной квартире. Как написал журналист Андрей Павловский в Facedook, платящие за банкет спонсоры понимают, что депутаты «еще отработают вложенные в гулянку деньги».

Вечеринка по случаю Нового года пройдет 20 декабря в одном из самых дорогих киевских ночных клубов — CHI. Кроме депутатов на нее прибудут сотрудники офиса президента и министры, пишет «Страна.ua». В связи с этим Павловский усомнился, что корпоратив обойдется в миллион гривен. Более реальная цифра, по его мнению, составляет 2-3 млн гривен.