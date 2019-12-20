Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Верховный суд Канады признал гражданами страны Александра и Тимофея Вавиловых, родившихся в Торонто сыновей российских разведчиков. Таким образом высшая судебная инстанция подтвердила решение Федерального апелляционного суда, сообщает 19 декабря телеканал CBC.

Согласно канадскому законодательству, дети, рожденные на территории страны, автоматически становятся ее гражданами. Исключение составляют лишь дети иностранных дипломатов.

Ранее канадские власти пытались лишить гражданства молодых людей мотивируя это тем, что их родители — Андрей Безруков и Елена Вавилова — были арестованы 9 июня 2010 году по обвинению в шпионаже в пользу России наряду с другими лицами.

Вскоре после ареста шпионов Служба внешней разведки (СВР) РФ и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) договорились об их обмене. Из США в Россию были депортированы 10 россиян (Андрей Безруков и Елена Вавилова, Анна Чапман, Владимир и Лидия Гурьевы, Михаил Куцик и Наталия Переверзева, Михаил Васенков, Вики Пелаес и Михаил Семенко). Россия передала США по условиям сделки граждан РФ, отбывающих наказание: Геннадия Василенко, Александра Запорожского, Сергея Скрипаля и Игоря Сутягина.