Прямой эфир

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

0
Фото: facebook.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд Канады признал гражданами страны Александра и Тимофея Вавиловых, родившихся в Торонто сыновей российских разведчиков. Таким образом высшая судебная инстанция подтвердила решение Федерального апелляционного суда, сообщает 19 декабря телеканал CBC.

Согласно канадскому законодательству, дети, рожденные на территории страны, автоматически становятся ее гражданами. Исключение составляют лишь дети иностранных дипломатов.

Ранее канадские власти пытались лишить гражданства молодых людей мотивируя это тем, что их родители — Андрей Безруков и Елена Вавилова — были арестованы 9 июня 2010 году по обвинению в шпионаже в пользу России наряду с другими лицами.

Вскоре после ареста шпионов Служба внешней разведки (СВР) РФ и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) договорились об их обмене. Из США в Россию были депортированы 10 россиян (Андрей Безруков и Елена Вавилова, Анна Чапман, Владимир и Лидия Гурьевы, Михаил Куцик и Наталия Переверзева, Михаил Васенков, Вики Пелаес и Михаил Семенко). Россия передала США по условиям сделки граждан РФ, отбывающих наказание: Геннадия Василенко, Александра Запорожского, Сергея Скрипаля и Игоря Сутягина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Канады пытаются лишить гражданства сына российских разведчиков-нелегалов
Чехия вернула гражданство французскому писателю Милану Кундере

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019