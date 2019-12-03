Чехия вернула гражданство французскому писателю Милану Кундере

Власти Чехии вернули писателю Милану Кундере гражданство страны, которого он был лишен в 1975 году. Об этом рассказал посол страны во Франции Петр Друлак.

Кундера, живущий в Париже несколько десятилетий, раньше не хотел вести разговор о возврате гражданства, отметил дипломат. Однако сейчас 90-летний литератор и его супруга, «видимо, подводят итоги жизни» и забыли былые обиды, передает «РИА Новости».

В прошлом году премьер-министр Чехии Андрей Бабич, находившийся в Париже с визитом, побывал в гостях у Кундеры и говорил в том числе о возвращении гражданства, но конкретного ответа не последовало. Позже этот вопрос несколько раз поднимал и Друлак. В итоге писатель и его жена дали согласие. При этом Кундера не любит пафосные мероприятия, поэтому церемония прошла скромно, у него дома, без поднятия флага и проигрывания гимна.

Дипломат напомнил, что ранее Кундера запретил переводы своих книг на родной язык и выразил надежду, что после возвращения гражданства изменит мнение. Речь о поездке литератора в родную страну из-за состояния здоровья не ведется, отметил посол.

Кундера — автор романов «Невыносимая легкость бытия», «Шутка», «Вальс на прощание» и других. Также он писал рассказы, пьесы, эссе. Является лауреатом Большой литературной премии Французской академии.

Кундера родился в Брно в 1929 году, начал издаваться в 1950-х. В 1968 году, после того, как он принял участие в протестах против «Пражской весны», его книги изъяли из всех библиотек Чехословакии, а новые на родине не издавались, при этом роман «Жизнь не здесь» увидел свет во Франции. В 1975 году он был приглашен на работу в Реннский университет (Франция) и покинул родную страну, в том же году был лишен гражданства Чехословакии, через несколько лет официально стал гражданином Франции. В интервью он неоднократно называл Францию своей единственной родиной и с начала 1990-х писал книги только на французском. В 2009 году власти Брно присвоили писателю звание почетного жителя города.