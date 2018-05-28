Власти Канады пытаются лишить гражданства сына российских разведчиков-нелегалов

Власти Канады пытаются лишить гражданства якобы являющегося сыном российских разведчиков 23-летнего Алекса Вавилова. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

В материале говорится, что родителями молодого человека являются Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых американские власти в 2010 году арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России наряду с другими лицами. Вавилов «родился в Торонто, что в обычных условиях дало бы ему возможность получить канадское гражданство», отмечается в публикации. Молодой человек добивается права остаться жить в стране на постоянной основе.

При этом правительство Канады заявляет, что Вавилов не имеет права на гражданство. Чтобы аннулировать выданный ему судом низшей инстанции паспорт, власти подали апелляцию в Верховный суд. Ожидается, что слушания по делу Вавилова начнутся в начале декабря.

В интервью канадскому телеканалу CBC Алекс Вавилов заявил: «Я не представляю угрозы. Я гражданин Канады и нахожусь здесь, чтобы строить свою жизнь здесь».

По информации агентства, у Вавилова есть брат по имени Тим. От решения суда также будет зависеть, сможет ли он сохранить канадское гражданство.

Защита Вавиловых подчеркивает, что родители мальчиков не были дипломатами и официально не имели связи с правительством России. При этом оба ребенка родились на территории Канады, и это единственное, что должно быть взято в расчет, пишет «Ридус».

«Гражданство по праву рождения — фундаментальное право всех, кто родился в Канаде. Вы не можете наказывать детей за грехи родителей. Будет ужасно, если Канада сделает это», — заявил адвокат Хадят Назами.

Россия и США обменялись лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, 9 июля 2010 года. Согласно достигнутой Службой внешней разведки (СВР) РФ и Центральным разведывательны управлением (ЦРУ) договоренности, из США в Россию были депортированы 10 россиян (Андрей Безруков и Елена Вавилова, Анна Чапман, Владимир и Лидия Гурьевы, Михаил Куцик и Наталия Переверзева, Михаил Васенков, Вики Пелаес и Михаил Семенко). Россия передала США по условиям сделки граждан РФ, отбывающих наказание: Геннадия Василенко, Александра Запорожского, Сергея Скрипаля и Игоря Сутягина.