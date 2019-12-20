Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

В Белоруссии во вторник, 17 декабря, привели в исполнение смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича.

Об этом сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова, цитирует издание «Коммерческий курьер». Суд приговорил жителя Бобруйска к исключительной мере наказания по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» в январе.

Осипович убил двух женщин 26 и 27 лет в июле 2018 года в квартире матери. По данным следствия, одну из девушек он зарезал, вторую забил молотком. После оглашения приговора Осипович написал личное ходатайство на имя президента Белоруссии, однако Александр Лукашенко оставил его без удовлетворения.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году за ее сохранение проголосовали почти 80,5% жителей страны.

17 декабря экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа впервые в истории страны приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене.

По данным следствия, Мушарраф, занимая пост главы Пакистана, в ноябре 2007 года ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда.