Бывшего президента Пакистана приговорили к смертной казни

Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене. Об этом 17 декабря сообщил телеканал Samaa.

Впервые в истории страны коллегия специального суда из трех человек приговорила бывшего главу государства к смертной казни по 6-й статье конституции Пакистана, согласно которой любой нарушающий основной закон страны «с применением силы или демонстрации силы» виновен в государственной измене. Двое из трех судей проголосовали за смертную казнь.

По данным следствия, Мушарраф, занимая пост главы Пакистана, совершил госизмену в ноябре 2007 года. Тогда он ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда.

Первез Мушарраф, бывший начальник штаба Сухопутных войск, стал президентом в 2001 году, оставаясь генералом армии. Пережил три попытки покушения. Чтобы обеспечить свое переизбрание на второй срок, ввел военное положение. Верховный суд был против его переизбрания, поскольку Мушарраф оставался генералом, хотя главой Пакистана может быть только гражданское лицо.

В результате ему всё же пришлось оставить пост главкома Сухопутных сил. В августе 2008 года он ушел в отставку под угрозой импичмента. Жил в Великобритании, но в марте 2013 года вернулся на родину под гарантии, что его не арестуют, для участия в парламентских выборах. В октябре 2013 года он был взят под стражу по обвинению в убийстве более 100 человек в ходе беспорядков в 2007 году, но менее чем через месяц был отпущен под залог.