Прямой эфир

Бывшего президента Пакистана приговорили к смертной казни

0
Фото: REUTERS/Mian Khursheed
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене. Об этом 17 декабря сообщил телеканал Samaa.

Эмоциональный взрыв: россияне голосуют за появление смертной казни
Может ли в России вернуться высшая мера наказания

Впервые в истории страны коллегия специального суда из трех человек приговорила бывшего главу государства к смертной казни по 6-й статье конституции Пакистана, согласно которой любой нарушающий основной закон страны «с применением силы или демонстрации силы» виновен в государственной измене. Двое из трех судей проголосовали за смертную казнь.

По данным следствия, Мушарраф, занимая пост главы Пакистана, совершил госизмену в ноябре 2007 года. Тогда он ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда.

Первез Мушарраф, бывший начальник штаба Сухопутных войск, стал президентом в 2001 году, оставаясь генералом армии. Пережил три попытки покушения. Чтобы обеспечить свое переизбрание на второй срок, ввел военное положение. Верховный суд был против его переизбрания, поскольку Мушарраф оставался генералом, хотя главой Пакистана может быть только гражданское лицо.

В результате ему всё же пришлось оставить пост главкома Сухопутных сил. В августе 2008 года он ушел в отставку под угрозой импичмента. Жил в Великобритании, но в марте 2013 года вернулся на родину под гарантии, что его не арестуют, для участия в парламентских выборах. В октябре 2013 года он был взят под стражу по обвинению в убийстве более 100 человек в ходе беспорядков в 2007 году, но менее чем через месяц был отпущен под залог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд сократил тюремный срок экс-президенту Судана из-за его возраста
Прокуратура Южной Кореи приступила к обыскам в администрации президента

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019