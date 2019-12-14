Суд сократил тюремный срок экс-президенту Судана из-за его возраста

Суд Судана сократил тюремный срок 75-летнему бывшему президенту страны Омару аль-Баширу с десяти до двух лет в связи с его преклонным возрастом. Бывший президент был приговорен в субботу к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Трансляцию заседания вел 14 декабря, в субботу, телеканал «Аль Арабия».

«В связи с достижением Омаром аль-Баширом возраста 70 лет срок заключения сокращен с 10 до 2 лет», — заявил судья после оглашения приговора.

В мае сообщалось, что аль-Башир признал себя виновным в коррупции, незаконном обращении иностранной валюты и отмывании денег. По данным Aljareeda, отстраненный от власти глава государства признал выдвинутые против него обвинения. Он также якобы назвал фамилии других высокопоставленных чиновников, причастных к коррупции. Отмечается, что в ходе допроса политик находился в подавленном состоянии.

11 апреля в Судане произошел военный переворот. Был арестован аль-Башир, руководивший страной почти 30 лет, распущено правительство, приостановлено действие конституции. Военные создали переходный военный совет, который ввел чрезвычайное положение и комендантский час.

По данным СМИ, сотрудники прокуратуры изъяли €6 млн, $351 тыс., а также 5 млрд суданских фунтов (около $105 млн). Деньги помещены в Центробанк страны.