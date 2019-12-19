Прямой эфир

Страна из вселенной Marvel оказалась в списке торговых партнеров США

0
Фото: WDSSPR
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вымышленная страна Ваканда из кинофильма «Черная пантера» киновселенной супергероев Marvel оказалась в списке партнеров США в соглашении о свободной торговле. Об этом сообщает телеканал NBC News 18 декабря.

«Черная пантера» прогулялась по Африке
Киновселенную Marvel пополнит первый фильм о темнокожем супергерое

Королевство обнаружил исследователь Фрэнсис Цэнг, который изучал влияние тарифов торговых сделок на распределение продуктов питания в странах списка. По его словам, он был ошеломлен своим открытием.

«Я специально поискал в Google Ваканду, чтобы убедиться, что это действительно вымышленная страна и я ничего не путаю», — рассказал он.

В министерстве сельского хозяйства США заявили, что включили Ваканду в список торговых партнеров, чтобы протестировать работу сервиса. Теперь она удалена, сообщил телеканалу представитель ведомства Майк Илленберг.

В Marvel ситуацию не прокомментировали.

В июле сообщалось, что одну из улиц Нью-Йорка назовут в честь автора комиксов о Железном Человеке — Стэна Ли. СМИ сообщали, что переименуют Юниверсити-авеню, и, таким образом, улица получит двойное название. Место было выбрано неслучайно: именно там жил Стэн Ли, когда ему было девять лет. Вместе с матерью и братом они занимали однокомнатную квартиру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый номер комиксов Marvel продали в США за $1,26 млн
Marvel показала трейлер фильма «Черная вдова»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019