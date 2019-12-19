Страна из вселенной Marvel оказалась в списке торговых партнеров США

Вымышленная страна Ваканда из кинофильма «Черная пантера» киновселенной супергероев Marvel оказалась в списке партнеров США в соглашении о свободной торговле. Об этом сообщает телеканал NBC News 18 декабря.

Королевство обнаружил исследователь Фрэнсис Цэнг, который изучал влияние тарифов торговых сделок на распределение продуктов питания в странах списка. По его словам, он был ошеломлен своим открытием.

«Я специально поискал в Google Ваканду, чтобы убедиться, что это действительно вымышленная страна и я ничего не путаю», — рассказал он.

В министерстве сельского хозяйства США заявили, что включили Ваканду в список торговых партнеров, чтобы протестировать работу сервиса. Теперь она удалена, сообщил телеканалу представитель ведомства Майк Илленберг.

В Marvel ситуацию не прокомментировали.

В июле сообщалось, что одну из улиц Нью-Йорка назовут в честь автора комиксов о Железном Человеке — Стэна Ли. СМИ сообщали, что переименуют Юниверсити-авеню, и, таким образом, улица получит двойное название. Место было выбрано неслучайно: именно там жил Стэн Ли, когда ему было девять лет. Вместе с матерью и братом они занимали однокомнатную квартиру.