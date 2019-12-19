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Аналог «Диснейленда» планируется создать в Краснодаре

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Авторы Стратегии развития Краснодара до 2030 года предлагают построить круглогодичную зону развлечений по аналогии с «Диснейлендом» и «Сочи Парком». Об этом рассказал старший менеджер компании «Эрнст энд Янг» Евгений Панасенко. Реализация проекта стоимостью 5,4 млрд рублей запланирована на 2021-2026 годы, передает «РБК Краснодар».

«Уже есть понимание с точки зрения земельного участка, где он может располагаться. Есть первые контакт с инвесторами и с проектировщиками», – отметил Панасенко.

Как пишут «Кубанские новости», ранее Краснодарский край завоевал три награды на XVII международном смотре-конкурсе «Хрустальное колесо». «Сочи Парк» признан лучшим в номинации «Лучший открытый парк развлечений с числом посетителей от 1 млн до 2 млн человек в год».

По данным на 5 декабря, строительство парка развлечений «Остров мечты» в Москве было завершено на 95%. Рабочие ведут пусконаладочные работы, укладку полов и отделку внутренних помещений. Открытие аттракционов в Нагатинской пойме намечено на 29 февраля 2020 года. «Остров мечты» станет крупнейшим в Европе и Азии крытым тематическим парком.

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