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Названы самые популярные достопримечательности в поиске Google

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Disneyland Paris
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Туристический сервис Globehunters назвал мировые достопримечательности, которые чаще всего искали туристы в Google в 2019 году. В топе оказались сразу три Диснейленда — в калифорнийском Анахайме (1,7 млн поисковых запросов в месяц), Париже (1,2 млн запросов) и в городе Орландо штата Флорида (1,14 млн).

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Далее в списке самых популярных достопримечательностей оказались дворец Тадж-Махал в Индии (1,06 млн поисковых запросов), древний город инков Мачу-Пикчу в Перу (1,05 млн) и Гранд-Каньон в Аризоне (884 тыс.).

После этого в рейтинге идут башня Бурдж-Халифа в Дубае (859 тыс. запросов), а также Эйфелева башня в Париже (793 тыс.).

Также популярными оказались запросы о Ниагарском водопаде, соборе Саграда-Фамилия в Барселоне и статуе Свободы в США, отмечает «Интерфакс».

В июле были названы любимые виды отдыха среди российских путешественников.

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