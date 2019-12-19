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Мэр Днепра сообщил о приостановке финансирования программ на Украине

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Фото: facebook.com/Borys Filatov
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Правительство Украины столкнулось с трудностями при исполнении бюджета, из-за чего приостановлено финансирование всех программ, кроме защищенных. Об этом 19 декабря сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

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«Фактически с сегодняшнего дня, впервые за последние годы, в стране введена «картотека». В двух словах, это происходит тогда, когда госбюджет <...> не в состоянии выполнять одновременно все обязательства», — написал он.

Филатов также опубликовал соответствующее распоряжение правительства Украины. Согласно этому документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук приказал министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством всех программ, кроме защищенных статей бюджета.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne сообщил, что у властей закончились деньги, «дырка» в бюджете достигла 70 млрд гривен ($3 млрд). По его словам, данная ситуация — «полный крах новой власти» по выполнению бюджетных программ.

В июле глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что не видит угрозы дефолта в стране.

В начале сентября Украина вернула Международному валютному фонду кредиты, которые брала по программе Stand by в 2014 году. Итоговые платежи составили в общей сумме $156 млн. В 2014 году Киев получил $4,6 млрд. Но в 2015-м программу заменили новой, в ее рамках было выдано $8,7 млрд.

20 ноября Маркарова заявила о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году. Вместе с тем она отметила, что действующая программа МВФ позволит Украине «провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи».

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