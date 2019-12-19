Жителя Воркуты будут судить за нападение с ножом на собаку

В Воркуте завершено расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Обвиняемый ранил одну собаку и выбросил из окна другую.

По данным следствия, в апреле жители города заметили на Шатхтерской набережной мужчину, который бегал за собакой с окровавленным ножом. При этом на голове пса были заметны раны. Очевидцы защитили собаку, после чего мужчина вернулся к себе домой и выбросил из окна вторую свою собаку. В результате падения животное скончалось.

Обеспокоенные соседи вызвали полицию, посчитав, что обвиняемый также может напасть на жену. Нападавшего задержали. Установлено, что мужчина является гражданином одной из стран ближнего зарубежья, в Воркуту он переехал незадолго на падения. В отношении мигранта было возбуждено административное дело по факту уклонения от административного выдворения за пределы РФ, а также уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Материалы уголовного дела переданы в суд.