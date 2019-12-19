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Мужчина 20 минут боролся с анакондой ради спасения собаки

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Фото: соцсети
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Пауло Маркети спас свою собаку от четырехметровой анаконды после 20-минутной схватки в бразильском муниципалитете Жаборанди в штате Сан-Паулу. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

Нападение произошло, когда мужчина катался с друзьями на велосипеде. Бежавший за ними пес по кличке Него отправился к воде, чтобы попить и не заметил анаконду, которая обхватила его и потащила в глубину.

Маркети услышал визги собаки и поспешил на помощь. Вытащив питомца на берег, он попытался отнять его у анаконды, но хватка змеи была слишком сильной и собаку удалось освободить только после того, как спутники мужчины присоединись к нему.

Им удалось освободить Него только через 20 минут. Пес не получил никаких опасных травм и смог быстро оправиться. Напавшая анаконда быстро уползла обратно в воду, Маркети и его друзья змее мешать не стали.

11 сентября сообщалось, что турист из США стал свидетелем схватки восьмиметровой анаконды и аллигатора рода кайман, когда катался на лодке по бразильскому заповеднику Пантанал.

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