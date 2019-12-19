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Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды

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В Башкортостане в ближайшие сутки ожидается сильный ветер. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность.

Согласно прогнозам, 20 декабря ветер в республике может усилиться до 17–22 м/с. При этом в отдельных районах ожидаются метели, снежные заносы. На дорогах образуется гололедица, также ожидается налипание мокрого снега на провода. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД просит водителей соблюдать осторожность и выполнять правила дорожного движения. Из-за снега могут ухудшиться сцепные качества дорог.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области с дорог убрали около сотни деревьев, поваленных штормовым ветром. Больше всего пострадали Ломоносовский, Гатчинский, Всеволжский и Кировский районы.

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