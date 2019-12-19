Аварийный дом обрушился в Пскове из-за штормового ветра

В Пскове частично обрушился аварийный дом на улице Труда. Причиной ЧП мог стать штормовой ветер.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения и относится к усадьбе Ивановой Е.А. Эксперты уточнили, что ранее собственник начал работы по ремонту здания и разобрал часть конструкций, в том числе несущих. Об этом сообщает Псковская лента новостей. В результате штормового ветра, который наблюдался в Пскове с вечера 18 декабря, произошло обрушение дома.

В течение дня 19 декабря собственник намерен разобрать завалы, а также полностью ликвидировать второй этаж. На первом этаже будет установлен баннер на усиленных конструкциях.

Усадьба была построена во второй половине XIX века. В дореволюционные годы она принадлежала жене псковского мещанина Каземира Богданова и жене штабс-капитана Елене Ивановой. Затем в усадьбе располагалась бакалейная и фруктовая лавки и склад крестьянина Витебской губернии Никитина. После революции постройки усадьбы стали жилыми. Дом признали аварийным в 1982 году. В 2007 году усадьба пострадала от пожара.