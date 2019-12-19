Вырубку сосны приостановили в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил приостановить вырубку сосны крымской в связи с обращениями граждан. Местные жители сообщают о незаконной рубке деревьев перед новым годом.

По словам Аксенова, вырубка сосны приостановлена с 18 декабря. Одновременно правоохранительные органы и министерство экологии и природных ресурсов республики усилят контроль над ситуацией в лесах. Помимо пресечения незаконных рубок, речь идет о восстановлении посадок сосны крымской в районе поселка Аэрофлотский. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что Севастопольская природоохранная прокуратура настаивает на инвентаризации зеленых насаждений в городе и обеспечении ведения из реестра. В ведомстве отметили, что при озеленении используются редкие и охраняемые виды растений. При этом территория Севастополя в последние годы расширилась, в нее попали участки, которые ранее относились к лесным. Отсутствие реестра может привести к уничтожению деревьев.