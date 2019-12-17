Прокуратура требует поставить на учет все деревья Севастополя

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура настаивает на проведении инвентаризации зеленых насаждений города и обеспечении ведения их реестра. Этим, по мнению надзорного ведомства, должен заняться департамент городского хозяйства. Соответствующий иск передан на рассмотрение в районный суд Севастополя.

В прокуратуре отмечают, что при озеленении города используются редкие и охраняемые виды растений, такие как сосна пицундская и ее подвиды, сосна крымская, тис ягодный.

За последние годы территория Севастополя значительно расширилась и в нее попали участки, ранее относящиеся к лесным, на территории которых произрастают лесные насаждения. Отсутствие реестра деревьев может привести к их уничтожению.

Надзорное ведомство настаивает на проведении инвентаризации в течение восьми месяцев после вступления решения суда в силу, пишет онлайн-издание «Новый Севастополь».