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Новую лестницу открыли в Севастополе по инициативе горожан

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В Севастополе построили новую уличную лестницу благодаря инициативе жителей улицы Георгиевская Балка. Они создали территориальное общественное самоуправление, подготовили проект и выиграли грант в размере 3 млн рублей.

Лестница позволит людям быстрее добираться до объектов инфраструктуры, отметили в пресс-службе правительства города. Как пишет онлайн-газета «Новый Севастополь», раньше на ее месте была горная тропинка, а альтернативный путь пешком составлял 6 км.

Напомним, главную новогоднюю елку на площади Нахимова в Севастополе сделали мультимедийной. Гирлянда состоит из 9,5 тыс. лампочек и меняет расцветку каждый час.

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