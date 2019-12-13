Иконы из льняных нитей представили в Севастополе

В Севастополе открылась выставка уникальных икон из льняных нитей. Они изготовлены в технике плетения макраме-коллаж.

Мастер Владимир Денщиков занимается изготовлением икон более 30 лет. Его работы находятся в частных коллекциях. Все иконы Денщиков выполняет по благословению священнослужителей и в соответствии с церковными канонами. Об этом сообщает интернет-газета «Новый Севастополь».

В экспозицию, которая представлена в культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, вошло 20 лучших работ художника. Узоры, одежды святых выполнены из тонкой льняной нити. Мастер вручную завязывал каждый узелок, при этом каждая икона насчитывает миллионы узелков.

Выставка продлится до 31 января 2020 года.