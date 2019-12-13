Деревья вырубили рядом с монастырем и могилой Пушкина в Псковской области

В Пушкинских Горах в Псковской области вопреки указаниям комитета по охране объектов культурного наследия были вырублены деревья в Святогорском Свято-Успенском монастыре. Теперь на территории возникла угроза оползней.

По словам митрополита Псковского и Порховского Тихона, комитет по охране объектов культурного значения предписал монастырю спилить несколько аварийных деревьев два года назад, однако предписание не было исполнено. Во время урагана в октябре эти деревья рухнули. Оставшиеся деревья были здоровыми и укрепляли склон, на котором находится храм и расположена могила поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Руководство монастыря приняло решение спилить мощные деревья, расположенные на холме. В итоге склон был оголен, возникла угроза оползней. Сотрудники Пушкинского музея-заповедника охраняли могилу Пушкина, чтобы сохранить деревья вокруг нее, сообщает Псковская лента новостей.

В Псковской епархии уточнили, что новому руководству монастыря придется экстренно решать вопрос с оголившимся склоном, а также приступить к разработке комплексного плана реставрации.