Дегтярев назвал решение CAS в отношении Мутко примером отстаивания прав

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене отстранения вице-премьера России Виталия Мутко от Олимпийских игр является примером отстаивания прав в международных инстанциях, заявил 19 декабря ТАСС глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Решение CAS об отмене пожизненного отстранения Виталия Леонтьевича Мутко от Олимпиад — показательный пример того, что нужно бороться, отстаивать свои права в международных спортивных инстанциях», — сказал он.

В июле стало известно, что CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Все ограничения с политика были сняты.

Решение о запрете было принято 5 декабря 2017 года. Комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида заключила, что во время проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году в России существовала система манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов, направленная на сокрытие употребления запрещенных препаратов.

26 декабря того же года Мутко, занимавший на тот момент должность министра спорта России, подал апелляцию.

Из-за этого судебного процесса Мутко приостановил работу на посту президента Российского футбольного союза (РФС).