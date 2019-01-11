Российский керлингист отказался от подачи апелляции в CAS

Участник XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане керлингист Александр Крушельницкий решил отказаться от апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом 11 января сообщил агентству «РИА Новости» агент спортсмена Андрей Митьков.

«Вчера Саша принял решение отказаться от подачи иска в CAS. Возможно, когда-нибудь он расскажет почему», — сказал он.

Крушельницкий 25 декабря 2018 года подал апелляцию на дисквалификацию и до 11 января должен был заплатить 1 тыс. швейцарских франков (68 тыс. рублей) за рассмотрение дела, но не сделал этого. Теперь срок четырехлетней дисквалификации спортсмена завершится 12 февраля 2022 года во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

Керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпийских играх, прошедших в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Позднее россиянина уличили в нарушении антидопинговых правил. В допинг-пробе Крушельницкого были обнаружены следы мельдония.

Результаты, продемонстрированные Крушельницким и Брызгаловой, были аннулированы, а спортсмены лишились медалей.