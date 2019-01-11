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Российский керлингист отказался от подачи апелляции в CAS

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Участник XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане керлингист Александр Крушельницкий решил отказаться от апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом 11 января сообщил агентству «РИА Новости» агент спортсмена Андрей Митьков.

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«Вчера Саша принял решение отказаться от подачи иска в CAS. Возможно, когда-нибудь он расскажет почему», — сказал он.

Крушельницкий 25 декабря 2018 года подал апелляцию на дисквалификацию и до 11 января должен был заплатить 1 тыс. швейцарских франков (68 тыс. рублей) за рассмотрение дела, но не сделал этого. Теперь срок четырехлетней дисквалификации спортсмена завершится 12 февраля 2022 года во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

Керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпийских играх, прошедших в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Позднее россиянина уличили в нарушении антидопинговых правил. В допинг-пробе Крушельницкого были обнаружены следы мельдония.

Результаты, продемонстрированные Крушельницким и Брызгаловой, были аннулированы, а спортсмены лишились медалей.

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