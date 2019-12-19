Ил-76 с отказавшим двигателем совершил посадку в Жуковском
Самолет Ил-76, у которого отказал один из четырех двигателей во время полета, благополучно приземлился в аэропорту Жуковский в Московской области. Об этом сообщили в экстренных службах.
Инцидент произошел сразу после взлета, уточняет телеканал «Звезда». Самолет был заправлен 50 т топлива. Борт принадлежит научному летно-исследовательскому институту.
«После выработки топлива Ил-76 совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет. Помощь оперативных служб не понадобилась», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.
Никто из находившихся на борту 13 человек не пострадал, уточняет REGNUM.
Специальная комиссия будет разбираться в причинах инцидента.
17 декабря сообщалось, что пассажирский самолет Airbus А320 авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Бангкок, экстренно вернулся в аэропорт Толмачево из-за технической неисправности.