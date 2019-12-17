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Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за неисправности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Летевший из Новосибирска в Бангкок пассажирский самолет Airbus А320 авиакомпании S7 экстренно вернулся в аэропорт Толмачево из-за технической неисправности.

Как информирует ТАСС со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту находилось около 150 человек, никто не пострадал. В настоящее время пассажиры ожидают повторного вылета в Таиланд.

В свою очередь портал НГС сообщает о том, что участники полета якобы слышали хлопок и увидели вспышку за бортом. После этого, как утверждается некоторые пассажиры, лайнер начал резко снижаться.

8 ноября сообщалось, что самолет Ан-2 экстренно сел в поле в Краснодарском крае из-за неисправности двигателя. В результате ЧП никто не пострадал.

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