В Японии самолет вернулся в аэропорт из-за пыли в салоне

Самолет Boeing-777 японской авиакомпании All Nippon Airways вернулся в аэропорт вылета на Хоккайдо.

Причиной такого решения стала парящая в салоне самолета пыль. Никто из пассажиров не пострадал, им будет предоставлена возможность совершить перелет на другом рейсе.

По словам представителей авиакомпании, капитан экипажа решил вернуть самолет, потому что «здоровье пассажиров превыше всего», пишет «РИА Новости».

10 декабря пассажирский самолет Як-42, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, вернулся обратно из-за выхода из строя одного из трех двигателей.