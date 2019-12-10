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Появилось видео приземления самолета без шасси в Коста-Рике

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Фото: La Nación/nacion.com
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Небольшой двухмоторный самолет Piper PA-34 Seneca проехался на брюхе, совершая экстренную посадку на Коста-Рике без носового шасси. Видео приземления опубликовало латиноамериканское авиационное издание Transponder 1200 в понедельник, 9 декабря.

На кадрах видно, как самолет приземляется, прокатившись по взлетно-посадочной полосе, затем его разворачивает, и он останавливается. На земле летательный аппарат уже поджидали пожарные и спасатели. Спустя несколько секунд после остановки из самолета начинают выходить пассажиры.

Всего в Piper PA-34 Seneca было шесть человек, включая экипаж. О пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел в 13:50 по местному времени 9 декабря (22:50 мск). Пилот предупредил по радиосвязи, что у него проблемы с носовым шасси, объявил чрезвычайную ситуацию и посадил самолет.

Издание отмечает, что Piper PA-34 Seneca производится в США компанией Piper Aircraft с 1971 года. Такие самолеты в основном используются в частных и деловых рейсах.

В августе 2019 года самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» экстренно сел на брюхо на кукурузном поле в Московской области. Лайнер выполнял рейс Москва– Симферополь и перевозил 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате инцидента пострадали 23 человека.

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