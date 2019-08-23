Появилось видео из салона аварийно севшего в США авиалайнера

Самолет американской авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из Окленда (Калифорния) в Гонолулу (Гавайи), произвел экстренную посадку в пункте назначения из-за задымления в салоне. Инцидент произошел в пятницу, 23 августа, сообщает CNN.

Дым начал распространяться в самолете за 20 минут до посадки.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что в задымленном салоне пассажиры торопливо забирают свою ручную кладь.

При этом пассажирам не были предложены кислородные маски, поскольку экипаж опасался подавать кислород в салон, где могло происходить открытое горение.

Всего в самолете находились 184 пассажира, в результате инцидента пострадали семь человек, в том числе двое детей. Все они были госпитализированы, передает РЕН ТВ.

Причины распространения дыма в самолете выясняются.

6 августа сообщалось, что самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Валенсию, задымился при посадке. В результате трех человек госпитализировали из-за отравления дымом.