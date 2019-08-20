Летевший из Китая самолет экстренно сел в столице Казахстана

Летевший из Китая самолет совершил экстренную посадку в столице Казахстана Нур-Султане. Об этом сообщил во вторник, 20 августа, комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Boeing-757 авиакомпании Scat c 234 пассажирами и семью членами экипажа на борту летел по маршруту Санья (Китай) – Нур-Султан.

По предварительной информации, авиалайнер порезал задние колеса левой стойки шасси на взлетно-посадочной полосе во время вылета из китайского аэропорта, передает «РИА Новости».

«Посадка осуществлена благополучно», — говорится в сообщении.

Специалисты начали расследование инцидента.

Ранее во вторник самолет авиакомпании Air France экстренно сел в Люксембурге из-за срабатывания сигнала о неисправности в системе торможения.