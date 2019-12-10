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Самолет Уфа-Нижневартовск сел со сломанным двигателем

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Фото: commons.wikimedia.org
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Пассажирский самолет Як-42, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, вернулся обратно из-за выхода из строя одного из трех двигателей. Об этом стало известно во вторник, 10 декабря.

Самолет в настоящий момент движется по взлетно-посадочной полосе. Посадку борт совершил в штатном режиме, сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Рейс KI-9551, маршрут «Уфа-Нижневартовск», авиакомпании «Красавиа», тип ВС Як-42, пассажиры: 70 взрослых, один ребенок и два малолетних, опасного груза нет, экипаж — 8 (человек — ред.). Отказ третьего двигателя. Возвращается на аэродром вылета. Вырабатывает топливо, расчетное время посадки — 01:50 местного времени (23:50 мск — ред.)» — заявила старшая помощница Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Отмечается, что на место происшествия выехал представитель Уфимского транспортного прокурора. Он проверит соблюдение прав пассажиров и проследит, чтобы началось расследование обстоятельств инцидента.

Ранее 10 декабря двухмоторный самолет Piper PA-34 Seneca приземлился в аэропорту Коста-Рики брюхом без носового шасси.

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