Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильнейшем тумане в Бишкеке

Пилоты самолета президента России Владимира Путина рассказали, как прошла посадка борта №1 в Бишкеке во время сильного тумана.

Журналисты обратили внимание на то, что туман в столице Киргизии был настолько густым, что огромный президентский Ил-96 был с трудом различим на взлетно-посадочной полосе, а большинство гражданских рейсов перенаправляли в другие аэропорты.

Однако в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24» 1 декабря летчики отметили, что решение сажать самолет в такую погоду не было рискованным. Главное — профессионализм и наличие хорошего оборудования на борту.

«Произвели нормальную посадку без всякого риска. После посадки часть маршрута контролировали по ноутбуку, потому что не было видно рулежной дорожки», — рассказал один из пилотов.

При заходе на посадку погода менялась каждые десять минут.

«На наше счастье, диспетчер дал видимость 350, что соответствовало минимуму аэродрома», — отметил летчик.

Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек 28 ноября на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Стороны обсудили международную и региональную безопасность.

В сентябре экс-пилот президентского самолета рассказал, чем кормят российского лидера во время полетов на борту №1.