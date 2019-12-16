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Самолет вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле

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Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев
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Самолет Boeing 737 вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле вернулся Boeing 737 выполнявший рейс 1510», — сказал собеседник агентства.

Рейс следовал из Москвы в Сургут. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета вечером 15 декабря, пострадавших на борту нет. Инцидент будет расследоваться.

Это уже второй случай возвращения самолета в Шереметьево за вечер воскресенья.

Ранее самолет Airbus A330, следовавший по маршруту Москва–Гонконг, вернулся в аэропорт из-за приступа у пассажира.

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