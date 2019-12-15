Прямой эфир

Названа причина экстренной посадки самолета в Шереметьево

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский самолет Airbus A330, летевший по маршруту Москва–Гонконг, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за приступа у пассажира. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» в воскресенье, 15 декабря.

«Одному из пассажиров после вылета из Москвы в Гонконг стало плохо. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета — Шереметьево», — пояснил источник агентства.

Отмечается, что посадка прошла успешно. Экипаж самолета вырабатывал топливо, которое сперва предназначалось для беспересадочного перелета в Гонконг, чтобы сесть с некритичным превышением массы.

Также источник опроверг информацию о том, что посадка проходила с превышением допустимой массы.

Ранее 15 декабря стало известно об экстренной посадке пассажирского самолета Airbus в аэропорту Шереметьево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону
Во Внуково назвали причину неисправности аварийно севшего Boeing 737

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019