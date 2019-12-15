Названа причина экстренной посадки самолета в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus A330, летевший по маршруту Москва–Гонконг, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за приступа у пассажира. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» в воскресенье, 15 декабря.

«Одному из пассажиров после вылета из Москвы в Гонконг стало плохо. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета — Шереметьево», — пояснил источник агентства.

Отмечается, что посадка прошла успешно. Экипаж самолета вырабатывал топливо, которое сперва предназначалось для беспересадочного перелета в Гонконг, чтобы сесть с некритичным превышением массы.

Также источник опроверг информацию о том, что посадка проходила с превышением допустимой массы.

Ранее 15 декабря стало известно об экстренной посадке пассажирского самолета Airbus в аэропорту Шереметьево.